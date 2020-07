PALERMO – “Il piano ospedaliero regionale di contrasto alla pandemia appare congruo alle necessità dell’isola. Un lavoro che, grazie alla positiva interlocuzione con ricercatori e personale sanitario, dovrebbe consentirci di affrontare nel modo corretto l’emergenza in atto”. Lo afferma Claudio Fava, che sottolinea però come rimanga “ancora il tema della dotazione dei dispositivi di sicurezza per gli operatori sanitari e i soccorritori del 118. Un punto che non può non preoccupare”. “Siamo entrati nella fase più delicata da affrontare senza rischiosi rilassamenti – conclude Fava – utilizzando tutte le risorse possibili per garantire la sicurezza a chi è impegnato, in prima linea, nel contrasto all’epidemia”.

(ANSA)