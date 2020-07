“Grazie, che Dio vi benedica”

PALERMO – Gli anziani ci insegnano sempre qualcosa. Sono un esempio, anche nei terribili giorni del Coronavirus, che colpisce soprattutto chi è avanti negli anni.

Una donna si è affidata al vecchio metodo del “panaro”. Ha attirato l’attenzione di un operatore della Diocesi di Marsala. Nel paniere in vimini aveva messo una busta verde. “Grazie per quello che fate, Dio vi benedica”, c’era scritto. All’interno una parte della sua pensione. Un segno di solidarietà e speranza.

Si chiama, invece, “carne sospesa” il progetto che la Caritas parrocchiale di Gibellina ha avviato in paese, in questo momento difficile legato alla pandemia coronavirus.

Nelle tre macellerie di Gibellina sono state collocate delle scatole dove ogni cittadino che entra per fare la spesa, può lasciare un’offerta che sarà destinata all’acquisto di carne da donare poi alle famiglie bisognose. L’iniziativa promossa dalla Caritas parrocchiale ha trovato la piena disponibilità dei macellai del paese.

Grazie al sostegno della Caritas diocesana, al Comune (ha fornito buoni spesa per 2 mila euro) e al lavoro generoso dei volontari della Protezione civile, sta garantendo la distribuzione dei beni alimentari di prima necessità agli assistiti e a tutti coloro che, in questo periodo, si rivolgono per problemi economici. “Nessuno deve rimanere senza cibo”, ha detto il parroco don Marco Laudicina.

A Campobello di Mazara la Caritas dell’Unità pastorale ha rimodulato i servizi offerti, in collaborazione con la Fondazione San Vito Onlus (braccio operativo della Caritas diocesana). Ora è anche attivo un supporto di ascolto e accompagnamento spirituale, chiamando al numero 0924202901, il martedì e venerdì, dalle 18 alle 19. È attivo anche un servizio di consegna spesa a domicilio. La Caritas dà supporto anche alle famiglie che hanno dovuto chiudere l’attività e si trovano senza una fonte di reddito. Per richiedere sostegno o anche per sostenere le opere caritatevoli, si potranno chiamare le operatrici: Rossella Leone, 3247911004, Enza Lupo, 3297147414 e Teresa Accardi, 3272370002. In paese – grazie al progetto “Lotta allo spreco”, promosso dalla Fondazione San Vito Onlus – vengono anche distribuiti i prodotti freschi prossimi alla scadenza che dona l’Eurospin.