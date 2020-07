Il piano posti letto a Palermo

PALERMO – Sono in tutto 846 i posti letto che la Regione intende attivare a Palermo e provincia nel piano sanitario per affrontare l’emergenza coronavirus. Nel dettaglio, il documento dell’assessorato regionale alla Salute depositato oggi in commissione Sanità all’Ars prevede 684 posti in degenza ordinaria e 162 in terapia intensiva (la somma è 846 anche se nel documento è indicato 836).

I posti in terapia intensiva attualmente attivati sono 43: 16 al Civico, 4 al Policlinico, 8 a Villa Sofia, 6 a Partinico. Da attivare tra il 10 e il 20 aprile altri 119 così suddivisi: 8 al Civico, 14 al Policlinico, 28 a Villa Sofia-Cervello, 45 all’Ismett, 24 a Partinico.

Per la degenza ordinaria sono attivi 191 posti tra Civico, Policlinico e Partinico. Da attivare altri 493 posti: 104 al Civico, 87 al Policlinico, 180 Villa Sofia-Cervello, 40 Fondazione Giglio, 60 presso strutture private accreditate, 22 a Partinico.