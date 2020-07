PALERMO – Da ieri Palazzo d’Orleans, sede della presidenza della Regione Siciliana, è illuminato con il Tricolore. Ogni sera, per due settimane, sulla facciata dello storico edificio di piazza Indipendenza a Palermo splenderanno i colori italiani. Una decisione voluta dal governatore Nello Musumeci per sottolineare uno spirito coeso e unitario dell’intera nazione nella lotta al Coronavirus. L’iniziativa è resa possibile, in forma gratuita, da Vincenzo Montanelli, responsabile della rete di operatori inerenti al Settore organizzativo Pro. Lo dice la Presidenza della Regione. la stessa iniziativa da qualche giorno è stata intrapresa anche a Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea regionale siciliana

GUARDA IL VIDEO