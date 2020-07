ENNA – “Ad oggi sono 120 i posti letto realizzati dall’Asp di Enna che ha scelto l’ospedale ‘Umberto I’ come punto di riferimento per l’emergenza Coronavirus: 12 sia di malattie infettive che di terapia intensiva, 16 di terapia intensiva con 3 zone di ricovero. Un posto letto per 965 abitanti. “La decisione di accentrare i pazienti affetti dal virus sull’Umberto I è stata dettata dalla presenza della rianimazione e delle malattie infettive, oltre alla consistenza numerica del personale – spiega la direzione strategica dell’Asp di Enna – in questo modo siamo riusciti a mantenere altri presidi ospedalieri esenti da pazienti Covid-19 positivi ed assicurare così la normale assistenza per patologie diverse”.

Dal giorno dell’arrivo della prima persona, lo scorso 7 marzo, sono ricoverati 57 pazienti, di cui 5 in terapia intensiva, 10 in terapia semintensiva e 43 nelle aree dedicate al Covid-19 e di malattie infettive tutti positivi al tampone. Oggi sono stati trasferiti in altra zona 7 pazienti clinicamente guariti, ma in attesa del segno positivo del tampone, che domani saranno trasferiti in un altro presidio dell’Asp. Sono 11 i pazienti deceduti, tutti di età compresa tra i 73 e gli 89 anni e con più patologie concomitanti. “Per garantire l’assistenza a tuttii pazienti – sottolinea la direzione dell’Asp di Enna – sono stati inseriti nei turni tutti i medici presenti in ospedale a prescindere dalla disciplina di appartenenza che stanno dando prova di grande professionalità e dedizione e ai quali va la nostra gratitudine”.(ANSA).