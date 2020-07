Stasera, mercoledì 1° aprile, alle 20.30 ed in replica alle 23.30, andrà in onda su Telesud (canale 118 del digitale terrestre e anche sul CH 518 in fullHD, oltre che in diretta streaming su www.telesudweb.it) l’opera “Tosca” di Giacomo Puccini. Una produzione del 2018 dell’Ente Luglio Musicale Trapanese in coproduzione con il Comune di Bassano del Grappa/Opera Festival e il Comune di Padova.

DIRETTORE: James Meena

REGIA: di Matteo Mazzoni;

CREAZIONI VIDEO 3D: Luca Attilii;

COSTUMI: Sartoria Arianna.

Il cast:

TOSCA, Stefanna Kybalova;

MARIO CAVARADOSSI, Azer Zada.

SCARPIA, Stefano Meo.

CESARE ANGELOTTI, Alessandro Abis;

SPOLETTA, Didier Pieri;

SCIARRONE, Fabio Cucciardi;

IL SAGRESTANO, Angelo Nardinocchi;

UN CARCERIERE, Giuseppe Oliveri;

UN PASTORE, Gloria Tumbarello.

Con l’Orchestra e il Coro dell’Ente Luglio Musicale Trapanese (preparato dal Maestro Fabio Modica) e con il coro di voci bianche “Carpe Diem” di Marsala (preparato dal M° Roberta Caly).

L’opera sarà visibile anche sul canale YouTube e sul profilo Facebook del Luglio Musicale Trapanese.