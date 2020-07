Mattia, un ragazzo di diciotto anni di Cremona, l’aveva promesso alla sua mamma e ha mantenuto la promessa: “Non ti lascio sola”. Il ragazzo era stato ricoverato due settimane fa per un’infezione da coronavirus e aveva lasciato un messaggio scritto prima di entrare in coma farmacologico: “Mamma non ti lascio sola”, come racconta il Corriere’ Poche ore fa la bellissima notizia: Mattia si è svegliato ed è stato estubato. È ancora in terapia intensiva, dove è tenuto sotto osservazione, ma prossimamente sarà trasferito.