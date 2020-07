Orlando, il nuovo appello VIDEO

E’ accorato il nuovo appello che il sindaco Orlando rivolge ai palermitani. Le ultime notizie ci dicono che sono troppe le persone ancora in circolazione e che i controlli non riescono a intercettarle, perché nessun controllo può vincere contro l’irresponsabilità. Così, Leoluca Orlando tuona, come aveva già fatto: “Restate a casa, basta. A Palermo possiamo evitare la strage che si sta verificando in altre città e in altre regioni. Ne va della vita vostra e dei vostri cari”.

