Palermo, troppa gente in giro

A Palermo c’è troppa gente in circolazione. Ci sono le bancarelle a Ballarò con le persone in fila, c’è movimento in via Notarbartolo, in viale Strasburgo, etc etc. Ma dove sono i controlli?

Che siano in parecchi i viandanti lo riferiscono le segnalazioni che arrivano in redazione, il tam tam dei social di cittadini estremamente preoccupati, che danno la percezione di un pericoloso ‘liberi tanti’, se non proprio tutti. Forse è il profluvio pasticciato di disposizioni che arriva dal governo nazionale. Forse è un sentimento irresponsabile – a prescindere dalle effettive necessità – che porta molti a pensare che il peggio sia passato. Errore capitale. Infatti, tutti lo ripetono in tutte le salse: il Sud è a rischio Coronavirus. Basteranno i comportamenti sbagliati per provocare un nefasto aumento dei casi.

Ecco, dunque, la domanda: dove sono i controlli? Se ci sono troppe persone per strada, stando appunto a quello che viene denunciato, dove sono coloro che dovrebbero verificare la natura di quelle passeggiate? Siamo in guerra contro un terribile nemico? Bene, le guerre non si vincono soltanto con l’enunciazione delle regole, ci vuole pure qualcuno che le faccia rispettare. Ed ecco l’altra domanda, la più inquietante: questo ‘qualcuno’ c’è?