CALTANISSETTA – Hanno voluto dire grazie ai medici dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Un gruppo di imprenditori oltre a organizzare una raccolta fondi ha deciso di manifestare la loro solidarietà piazzando una vela dinnanzi l’entrata principale dell’ospedale nisseno. Con su scritto “A tutti voi…grazie”. Raccolti ad oggi 33.840 euro . Sono state acquistate le mascherine per i sanitari ed para sanitari. I dispositivi di protezione ad alto filtraggio per chi ogni giorno lavora in prima linea. La raccolta si chiama #Tuttinsieme lanciata dalla Spiver e dall’associazione “Il gioco del sorriso” di San Cataldo.