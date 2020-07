Arrivati i presidi di protezione nelle Rsa di Alcamo e Palermo che la settimana scorsa avevano denunciato la penuria di mascherine attraverso Livesicilia. Si tratta della RSA Molara e del consorzio Area Vita che gestisce la RSA (residenza sanitaria assistita) Bonifato di Alcamo. “Un sentito ringraziamento di vero cuore da parte del Presidente Francesco Ruggeri, dei Consigli di Amministrazione e di tutti i dipendenti della RSA Molara di Palermo e della RSA Bonifato di Alcamo al Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, all’Assessore Regionale alla Sanità Ruggero Razza, al Presidente del Consiglio comunale di Monreale Marco Intravaia, alla Protezione Civile Regionale e alle autorità tutte per aver accolto il grido d’allarme lanciato alcuni giorni fa per la mancanza di presidi DPI nelle strutture da me presiedute”. Oggi, riferisce Ruggeri, la protezione civile ha consegnato il materiale necessario per poter mettere in sicurezza i nostri operatori e i pazienti assistiti.

“Un segnale positivo che arriva dalla macchina amministrativa regionale che dimostra di essere funzionante ed efficiente”, dice Ruggeri.