Coronavirus alle Eolie

MESSINA– Primo decesso per Covid alle Eolie. Aveva contratto il Coronavirus e dallo scorso 15 marzo si trovava ricoverato al Policlinico dopo essere stato trasferito in elicottero. Oggi purtroppo la tragica notizia: Rosario Natoli, 64 anni, di Santa Marina Salina, Comune che finora conta altri quattro contagiati, è deceduto. Il Coronavirus ha pregiudicato le condizioni di salute dell’uomo, ex comandante degli aliscafi Siremar, già sofferente per altre patologie