Ci sono anche le buone notizie. Migliora il neonato positivo al coronavirus operato all’ospedale materno-infantile Salesi di Ancona il 14 marzo scorso per un problema gastrointestinale e poi risultato affetto dal Covid-19. “Considerati la stabilità dei parametri vitali e il buon compenso clinico – dice il primario della Rianimazione pediatrica, Alessandro Simonini – si predispone per oggi il trasferimento in reparto a minore intensità di cure per la prosecuzione del monitoraggio”.