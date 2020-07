Da Lachen Abbassi a Luciano Zunica. Non manca nessuno, centinaia di nomi, in rigoroso ordine alfabetico, elencati su due pagine pubblicitarie del Corriere della Sera di oggi in cui Guido, Luca e Paolo Barilla ringraziano ad uno ad uno tutti i dipendenti dell’azienda per la dedizione e il contributo che ogni giorno danno al nostro Paese, l’Italia. “Cari lavoratori della Barilla – esordisce il messaggio al centro del fittissimo elenco di nomi -, vogliamo dirlo a tutti: siamo fieri di voi. Sì, perchè ogni giorno tenete accese le fabbriche e con esse le nostre speranze per far arrivare i prodotti Barilla a tutte le persone che li desiderano. A voi, donne e uomini tenaci, il nostro grazie per il contributo che date ogni giorno al nostro meraviglioso Paese. Guido, Luca e Paolo Barilla”.