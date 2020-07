Tragedia in corso Calatafimi. Due giorni fa era andato in ospedale

PALERMO – Un uomo di 30 anni, Fabrizio Avellone, è deceduto nella sua abitazione di Palermo. È stato eseguito il tampone per capire se la vittima fosse stata contagiata dal coronavirus. La tragedia è avvenuta in corso Calatafimi. Inutile l’intervento dei sanitari del 118.

Secondo una prima ricostruzione della polizia, il trentenne lo scorso 31 marzo era andato in ospedale per una presunta congiuntivite e sarebbe stati mandato a casa con una cura per gli occhi. Nei due giorni successivi le sue condizioni sono peggiorate e si sono aggiunti i problemi respiratori. La salma si trova alla Medicina legale del Policlinico per eseguire l’autopsia. Il fastidio agli occhi potrebbe essere sintomatico del Coronavirus.