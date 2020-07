PALERMO – Confcommercio Palermo lancia tra i propri soci una raccolta fondi da destinare alle famiglie in difficoltà economiche. L’iniziativa di solidarietà prevede che le somme raccolte vengano devolute interamente alla Caritas di Palermo per contribuire all’acquisto di “kit spesa” composti da beni di prima necessità e aiutare chi in questo momento ha particolare bisogno di sostegno alimentare. Le donazioni potranno essere effettuate tramite bonifico al seguente Iban: IT 98 N 02008 04624 000300072383 intestato alla Federazione Provinciale dei Commercianti indicando come causale “Donazione per emergenza Covid – 19”.

(ANSA).