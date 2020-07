La croce della discordia

La storia che narra del crocifisso della discordia la racconta così ansa.it: i carabinieri di Rocca Imperiale hanno multato il parroco del paese per inottemperanza alle prescrizioni anti Coronavirus. Il parroco della chiesa madre di Rocca Imperiale, nei giorni scorsi, ha portato in processione solitaria, per le vie del paese, il crocifisso, senza alcuna autorizzazione. Per questo è stato sanzionato con una multa di 400 euro.