La curva del contagio rallenta in Italia, ma è ancora in fase crescente. Bisognerà attendere un’altra settimana prima che cominci a scendere in tutte le regioni. La statistica è resa nota dall’agenzia Ansa, che riporta lo studio del fisico Federico Ricci Tersenghi, dell’Università Sapienza di Roma.

“Prima eravamo preoccupati per l’accelerazione e adesso siamo contenti che i dati si riducano di giorno in giorno. Siamo ancora in crescita – ha sottolineato – e il prossimo obiettivo è aspettare il rallentamento“.

I segnali sono nel complesso positivi, anche se variano di regione in regione. “In Toscana, per esempio, il numero dei nuovi pazienti ospedalizzati è aumentato molto poco e potrebbe essere un indice del fatto che molti vengano trattati a domicilio”, ha detto il fisico.

Dati stazionari anche in Lazio, Umbria, Campania e Puglia. La statistica si complica al Nord, ad esempio in Lombardia, la regione più colpita dalla pandemia, dove la riduzione dei ricoveri potrebbe dipendere dal fatto che alcuni ospedali hanno raggiunto il massimo della capienza. Così come bisogna valutare il numero dei decessi come sottostimato. Non si può escludere che a molte persone che muoiono in casa non venga fatto il tampone.

Al Sud, in Calabria e Sicilia, i numeri dei contagi crescono, ma restano lontani da quelli di altre regioni.

“La velocità di crescita si è ridotta, ma stiamo ancora crescendo – conclude il fisico all’Ansa -. Non sta passando, ma la situazione va migliorando. Per cominciare a vedere dei segnali di riduzione in tutte le regioni bisognerà aspettare ancora 5-7 giorni“. E quando la riduzione sarà netta bisognerà iniziare a individuare i cittadini contagiati ma asintomatici.