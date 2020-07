Nello Musumeci chiama i nove prefetti siciliani. Li invitata “a intensificare la presenza delle forze dell’ordine nelle città e nei centri urbani”. Il governatore, intervenuto alla trasmissione Omnibus su La7, auspica “sanzioni durissime” per chi viola i divieti e va in “in giro senza avere una motivazione giustificabile”.

“Sono molto preoccupato dall’atteggiamento di relax che ha assunto la popolazione del Sud e della Sicilia negli ultimi giorni – aggiunge il governatore – . Finora abbiamo osservato le norme e ora c’è una sorta di ‘liberi tutti’, c’è la errata consapevolezza che il peggio sia passato e che quindi, con il fatalismo tipico di noi meridionali, ci possiamo concedere la passeggiata. Chi fa questo è un irresponsabile”.

Più controlli, dunque, in vista delle prossime due settimane che, secondo Musumeci, “sono quelle determinanti ed è in questo momento che bisogna tenere alta la guardia”.

Il tema dei controlli è decisivo. Nelle città siciliane c’è una minoranza per cui i decreti non hanno alcun valore. Tante le segnalazioni di assembramenti, specie nelle periferie delle grandi città, e di mancati controlli. Le multe e le denunce ci sono, ma i controlli in certe zone, non sono sufficienti a fronteggiare l’emergenza.