PALERMO – È morto padre Silvio Buttitta. Aveva 83 anni ed era stato contagiato dal coronavirus. Un sacerdote di borgata, cresciuto fra i parrocchiani della Chiesa Sant’Agata La Pedata, in via del Vespro a di Palermo. A comunicare la morte è stata l’arcidiocesi di Palermo. Silvio Buttitta aveva condiviso la formazione in seminario con don Pino Puglisi. Come il sacerdote ucciso dalla mafia, anche lui è sempre stato vicino alle persone dei quartieri più disagiati.