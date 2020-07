Sono 73 i nuovi contagi

Il trend, rispetto a ieri, è costante. Il numero dei nuovi contagiati e anche quello dei nuovi decessi è molto simile a quello registrato ieri rispetto al giorno precedente.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 17.833. Di questi sono risultati positivi 1.791 (+73 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.606 persone (+62). Ieri, invece, i nuovi contagiati erano stati 71, appena due in meno rispetto a oggi.

Crescono invece, anche se di poco, i pazienti ricoverati: sono 576 (+8 rispetto a ieri), di cui 73 in terapia intensiva (+1), mentre 1.030 (+54) sono in isolamento domiciliare, 92 guariti (+6). Dall’inizio dell’emergenza, poi, sono morte 93 persone: 5 nelle ultime ventiquattro ore, due in meno rispetto a ieri.