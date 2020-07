Troina, 135 contagiati

Sono 135 le persone contagiate dal Covid-19 all’Oasi di Troina. Ottanta sono pazienti della struttura che si prende cura di disabili e 55 sono operatori sanitari. Due le vittime fin qui ma fortunatamente al momento non ci sono altri pazienti in gravi condizioni. Solo sette sono ricoverati (tutti all’Umberto I di Enna), nessuno in terapia intensiva, e tra questi il presidente, padre Silvio Rotondo e il direttore sanitario dell’Istituto Michelangelo Condorelli. Padre Rotondo non ha più febbre. I tamponi ricevuti fin qui sono 327, si attende l’esito di un’altra cinquantina, quindi il bilancio del contagio potrebbe salire. Fortunatamente però al momento sembra che il focolaio dell’Oasi non si sia esteso in modo significativo nel paese, che comunque è zona rossa. Tra i contagiati nella cittadina dell’Ennese c’è il sindaco Fabio Venezia, le cui condizioni sono in miglioramento.

All’Oasi, intanto, si lavora per affrontare la complicata situazione. C’è stato in questi giorni l’arrivo della sanità militare, ieri sera c’è stato un vertice con l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. È emerso tra l’altro che si vorrebbe allargare la mappatura anche per evitare nuovi focolai. Una cinquantina di ragazzi ospiti della struttura intanto sono stati trasferiti dal Villaggio alla Domus Mariae (sono due degli edifici dell’Oasi), per concentrare i contagiati in un’unica zona. Al Covid team, inviato dalla Regione all’Oasi di Troina, si è aggiunto pure in questi giorni un’altra importante professionalità per fronteggiare l’emergenza sanitaria, l’infettivologo siciliano Fabrizio Pulvirenti (guarito 5 anni fa dall’Ebola dopo aver preso parte ad una missione umanitaria durante la guerra civile in Sierra Leone). Una figura specializzata che affiancherà gli operatori sanitari che già operano nell’Istituto che ospita pazienti con particolari fragilità.