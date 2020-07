PALERMO – E’ stata disposta l’autopsia su un ventiquattrenne trovato morto ieri in casa, dove viveva da solo, in via Paolo Emiliani Giudici, a Palermo. I rilievi sono andati avanti fino a tarda sera con l’intervento della scientifica e del medico legale. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi sulle cause del decesso. Per aprire la porta dell’appartamento è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La salma è stata trasportata all’istituto di medicina legale del Policlinico, indaga la polizia.

