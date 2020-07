Speranze per il vaccino contro il Coronavirus. Ma i tempi non saranno brevi. Il “PittCoVacc”, che sta per Pittsburgh CoronaVirus Vaccine, nei topi in due settimane ha prodotto anticorpi specifici per il Sars-CoV-2 “in quantità ritenute sufficienti a neutralizzare il virus”. Questo ha indotto i ricercatori dell’istituto di Scienze della salute dell’Università di Pittsburgh a presentare all’ente regolatore dei farmaci degli Stati Uniti la richiesta di approvazione di un farmaco sperimentale per iniziare i test sull’uomo. Ma anche se lo studio rivelasse la capacità di eliminare il virus anche negli esseri umani, non sarebbe comunque possibile immaginarne una diffusione immediata, perché di norma i test sugli uomini richiedono almeno un anno.