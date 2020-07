“Dobbiamo andare avanti con il massimo rigore, usare misure forti e precauzionali””, ha dichiarato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli in un intervento a Radio Capital, rilanciato dall’Ansa.

Ciò che preoccupa è la possibilità, passato il peggio, che vi possa essere un ritorno del Coronavirus, come dimostrano le nuove misure adottate in Cina.

Lo stesso Borrelli a Rai Radio 1 ha chiarito i prossimi passaggi: “Dovremo stare in casa per molte settimane”. Probabilmente incluso il 1° maggio perché “non credo che passerà questa situazione per quella data. Non è una situazione che si risolverà presto, dovremo essere rigorosissimi e credo cambierà il nostro approccio ai contatti umani e interpersonali, dovremo mantenere le distanze”.