L’accusa: medico aggredisce

L’accusa è pesante. Un anziano è stato aggredito con schiaffi, pugni e calci da un medico, come si legge su ANSA.it. L’episodio è accaduto a Calimera in Puglia. L’aggressione è stata filmata da un passante. A quanto si apprende, l’anziano sarebbe andato dal medico per chiedere spiegazioni su una ricetta per un accertamento diagnostico che non sarebbe stata accettata. Quando l’anziano ha insistito chiedendo spiegazioni, il medico, secondo una prima ricostruzione, lo ha aggredito. La storia è al vaglio dei carabinieri e dei vertici Asl.