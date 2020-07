Coronavirus, il gemellaggio

PALERMO – “Ci aiutiamo a vicenda, così la scuola entra nelle case di tutti”. Con questo obiettivo si è svolto questo pomeriggio in diretta sulla pagina Facebook del Ministero dell’Istruzione il gemellaggio virtuale tra gli Istituti “Marymount” di Roma e “Giovanni Falcone” del quartiere Zen di Palermo. A confrontarsi i due dirigenti scolastici, gli animatori digitali e i vicepresidi, per raccontare come stanno lavorando sulla didattica a distanza, quali idee e strumenti stanno utilizzando, ma anche com’è nato l’aiuto reciproco tra le due scuole. L’incontro fa parte del ciclo di appuntamenti settimanali ideato dal Miur per dare spazio e voce ai protagonisti del mondo della scuola al tempo del Coronavirus. “Nel nostro istituto non avevamo mai fatto didattica a distanza, né utilizzato piattaforme per videolezioni ed eravamo alla ricerca di una possibile soluzione – ha raccontato Daniela Lo Verde, dirigente scolastica del “Giovanni Falcone” di Palermo -. Allo Zen c’è, inoltre, carenza di dispositivi informatici, per questo a partire dalla settimana prossima cominceremo a distribuire i primi pc in comodato d’uso gratuito. Dagli amici dell’Istituto Marymount di Roma abbiamo trovato conforto e aiuto per la formazione dei docenti. Grazie al sistema messo in piedi potremo raggiungere i nostri studenti per la didattica a distanza anche sui telefonini”. “I contatti avuti con i dirigenti di Palermo sono stati straordinari – ha spiegato Andrea Forzoni, dirigente scolastico del Marymount di Roma -. Siamo abituati allo scambio: crediamo che la cosa possa aiutare a crescere i nostri docenti e i nostri ragazzi. In questa maniera la comunità è più forte, più stretta. Questo aiuterà anche nel miglioramento delle relazioni scuola-famiglia. Le famiglie sono contente, perché per la prima volta la scuola è entrata nelle case di tutti”. Il gemellaggio tra gli Istituti di Roma è Palermo è solo uno degli oltre 50 che la Task Force sta attivando dall’inizio dell’emergenza legata al Covid-19. Esperienze di didattica a distanza che il Ministero dell’Istruzione sta raccogliendo, con una sezione dedicata sul suo sito, per “dare visibilità al grande impegno e al grande sforzo che, pur nelle difficoltà, la nostra comunità educante, grazie a tutto il personale della scuola, sta portando avanti in questi giorni difficili, senza lasciare soli i ragazzi e le famiglie”, afferma la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. (ANSA).