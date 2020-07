PALERMO – UniCredit amplia il proprio impegno nella gestione dell’emergenza legata alla diffusione epidemiologica del virus COVID – 19. Grazie ai fondi raccolti tramite UniCredit Card Flexia Classic Etica, la banca ha donato 20 mila euro all’Oasi Maria SS. Onlus di Troina per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI), per la salvaguardia della sicurezza degli operatori sanitari, e di altre attrezzature sanitarie al fine di fornire le migliori cure ai pazienti disabili ricoverati presso l’Istituto, che si trova a fronteggiare in questo particolare momento storico l’emergenza Coronavirus-Covid19.

Inoltre la Banca ha messo a disposizione gratuitamente la piazza virtuale www.ilmiodono.it per la raccolta fondi a supporto di tutte le attività che l’Oasi di Troina sta mettendo in atto per affrontare l’attuale emergenza. IlmioDono è la piazza virtuale dove UniCredit sostiene l’incontro tra le Organizzazioni Non Profit e tutti coloro che vogliono dare una mano a questo settore offrendo un aiuto concreto.

Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit ha commentato: “In un momento così difficile, la nostra banca sente la responsabilità e la necessità di fare la propria parte e ci stiamo attivando ogni giorno e in ogni modo possibile per essere di supporto alle comunità, ai territori e alle economie in cui siamo presenti. Questo contributo all’Oasi di Troina – che oggi si trova in prima linea nell’affrontare l’attuale emergenza – è stato possibile anche grazie alla generosità dei nostri clienti, oltre che all’impegno dei nostri dipendenti, ed è motivo di orgoglio per tutti noi”.

UniCredit Card Flexia Classic Etica è la carta di credito che, senza nessun onere aggiuntivo per il cliente, permette ad ogni utilizzo di contribuire a iniziative solidali. Grazie al suo particolare meccanismo, con il contributo della Banca pari al 2 per mille di ogni spesa effettuata si alimenta il Fondo Carta Etica. Dal 2005 i clienti UniCredit, utilizzando Carta Etica, hanno contribuito a supportare progetti di utilità sociale in tutta Italia. In Sicilia attraverso questo prodotto bancario, la banca ha già assegnato circa 1 milione 700 mila euro a 159 onlus che operano nell’isola. Grazie ai fondi messi a disposizione da UniCredit Card Flexia Carta Etica vengono individuate e sostenute alcune tra le tematiche sociali più urgenti. Un impegno che conferma l’attenzione del Gruppo bancario alle esigenze delle fasce più deboli della comunità.