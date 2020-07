Il 7 aprile si riunisce l’Eurogruppo dei 27 Paesi membri. Si attendono risposte sul fronte economico per l’emergenza Coronavirus. L’Europa si presenta spaccata.

Sa una parte il blocco di 9 nazioni guidato da Italia e Francia, dall’altro quello dei Paesi nel nord, guidati da Germania e Olanda, irremovibili per ora sulla linea del rigore.

Un braccio che ha rispolverato idee mai tramontate. Come quella di Matteo Salvini: “Visto quello che ha fatto l’Europa, avere delusione per l’egoismo, la lontananza di Bruxelles, di Berlino, di Francoforte o di Amsterdam è assolutamente comprensibile”. Così il leader della Lega in risposta a una domanda nel corso di una diretta Facebook sulla possibilità di un referendum per fare decidere agli italiani se uscire o meno dall’Euro. In realtà si potrebbe fare un referendum per modificare i trattati internazionali. Nei giorni scorsi lo stesso Salvini aveva evocato l’Italexit: “Si stampasse moneta. La Svizzera, compilando un foglio, ti mette a disposizione fino a 500mila euro, la Gran Bretagna ti garantisce fino all’80% dello stipendio, gli Usa destinano fino a 2.000 euro a famiglia. Loro possono farlo. Noi no, perché abbiamo l’euro”.

Intanto ieri sono arrivate le “scuse” della presidente della Commissione UE Ursula Von der Leyen in una lettera inviata a la Repubblica: “Oggi l’Europa si mobilita al fianco dell’Italia, ma va riconosciuto che nei primi giorni della crisi, di fronte al bisogno di una risposta comune, in troppi hanno pensato solo ai problemi di casa propria”. Oggi però “l’Europa ha cambiato passo”, mostrandosi solidale.