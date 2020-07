PALERMO – Evade dagli arresti domiciliari. Con i poliziotti si giustifica dicendo che stava andando al bar. Antonino Giuffrè, 45 anni, è stato arrestato ieri sera a Brancaccio.

I poliziotti, durante i controlli per il rispetto dei divieti anti Coronavirus, hanno incrociato una macchina con tre persone a bordo in via Messina Marine. Alt e controlli. Tutti e tre hanno precedenti penali. Giuffrè doveva essere a casa: è ai domiciliari per i reati di furto ed evasione.

Ai poliziotti ha detto di avere incontrato per caso due vecchi conoscenti e di essersi messi alla ricerca di un bar per bere qualcosa. Una scusa inverosimile. I tre sono stati sanzionati, Giuffrè anche arrestato.