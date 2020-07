I fratelli Cancascì donano

Palermo – L’epidemia di Coronavirus oltre a mietere numerose vittime sta mettendo in seria difficoltà chi in prima linea combatte questa battaglia medici ed operatori sanitari. Per cercare di far fronte a questa emergenza i fratelli Antonio e Vincenzo Cancascì hanno acquistato 1.000 mascherine del tipo CE FFP3 , da fare pervenire alla Protezione Civile Sicilia. Ne sono state richieste altre 2000 sempre da destinare alla Protezione Civile. I fratelli Cancascì ringraziano il direttore regionale della Protezione civile Foti e l’ufficio del gabinetto della Regione Sicilia.