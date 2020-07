PALERMO – Continuano le iniziative di solidarietà da parte di onlus e aziende per aiutare nell’emergenza Coronavirus.

La Maredolce onlus di Ficarra & Picone, Stefania Petyx e Pif, si fa promotrice di una raccolta fondi a beneficio di queste famiglie. Nella giornata di ieri, 2 aprile, la onlus ha provveduto all’acquisto di 756 buoni di spesa solidale del valore di 50 euro ciascuno per un valore nominale di di 37.800 euro a fronte di un pagamento effettivo di 35 mila euro. Questo è stato possibile grazie alla disponibilità di tutti gli Ard Discount ed Eurospin di Palermo, che hanno compreso la situazione, applicando uno sconto sulla fornitura della spesa. A questa iniziativa si sono già uniti gli imprenditori palermitani Antonio Cancasci e il Gruppo Forello, e l’Associazione di Chef e Albergatori siciliani, Le Soste di Ulisse. Qui l’articolo completo.

I fratelli Antonio e Vincenzo Cancascì, imprenditori del settore carburanti, hanno acquistato 1.000 mascherine del tipo CE FFP3 , da fare pervenire alla Protezione Civile Sicilia. Ne sono state richieste altre 2000 sempre da destinare alla Protezione Civile. Qui l’articolo completo.

Unicredit ha donato 20 mila euro all’Oasi di Troina per l’acquisto di materiali di protezione e altre attrezzature. Qui l’articolo completo.

Un ventilatore polmonare pressometrico per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, a supporto del personale della struttura impegnato in prima linea nell’assistenza ai pazienti colpiti dal Coronavirus. Il gesto di solidarietà porta la firma del Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Palermo, che ha provveduto con fondi propri all’acquisto dell’apparecchiatura destinata alla struttura, accompagnata da una lettera a firma del presidente Carmelo Garofalo. “ I geometri palermitani – si legge nella nota indirizzata alla Direzione sanitaria – non potevano certo rimanere indifferenti dinanzi a una tragedia così immane : il nostro è un contributo simbolico alla lotta al virus, che vede in trincea medici, infermieri e varie professionalità sanitarie, a lavoro senza sosta per garantire prestazioni di altissimo livello a tutela della salute della popolazione”.

Salini Impregilo, gruppo che opera nel settore delle costruzioni e dell’ingegneria in oltre 50 Paesi, ha donato 10mila mascherine FFP2 da destinare al personale che opera all’interno degli ospedali del sistema sanitario regionale.