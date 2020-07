Palermo – L’epidemia di Coronavirus oltre a mietere numerose vittime sta mettendo in seria difficoltà molte famiglie che si trovano nell’impossibilità di effettuare la spesa essenziale per vivere. Per cercare di far fronte a questa emergenza la Maredolce onlus di Ficarra & Picone, Stefania Petyx e Pif, si fa promotrice di una raccolta fondi a beneficio di queste famiglie.

Nella giornata di ieri, 2 aprile, la onlus ha provveduto all’acquisto di 756 buoni di spesa solidale del valore di 50 euro ciascuno per un valore nominale di di 37.800 euro a fronte di un pagamento effettivo di 35 mila euro. Questo è stato possibile grazie alla disponibilità di tutti gli Ard Discount ed Eurospin di Palermo, che hanno compreso la situazione, applicando uno sconto sulla fornitura della spesa. A questa iniziativa si sono già uniti gli imprenditori palermitani Antonio Cancasci e il Gruppo Forello, e l’Associazione di Chef e Albergatori siciliani, Le Soste di Ulisse.

Le famiglie realmente bisognose sono state individuate dalla Croce rossa italiana comitato di Palermo e da altre realtà di volontariato che agiscono sul territorio, che provvederanno altresì alla distribuzione tra qualche giorno dei buoni spesa.

Tutti coloro i quali vogliono aderire, potranno effettuare le proprie donazioni sul conto della Maredolce ONLUS pesso Banca Etica:

IBAN IT09U0501804600000011532488