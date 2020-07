BALESTRATE (PALERMO) – Due attività commerciali distrutte dalle fiamme stanotte in provincia di Palermo. L’incendio si è verificato in via Madonna del Ponte a Balestrate e ha travolto il supermercato ‘Sisa’ e il bar ‘Caffè del golfo’, che si trova accanto.

GUARDA LE FOTO

GUARDA IL VIDEO

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza le due strutture, gravemente danneggiate sia all’interno che all’esterno.

Le indagini dei carabinieri per accertare cosa abbia provocato le fiamme sono ancora in corso, ma in base ai primi rilievi, a prendere inizialmente fuco sarebbe stata un’auto parcheggiata davanti alle due attività. Il rogo si sarebbe diffuso nel giro di pochi minuti, investendo altri due mezzi in sosta, il bar e il supermercato. L’incendio sarebbe di origine dolosa.

Non ci sono feriti ma i danni sono ingenti.I vigili del fuoco stanno eseguendo le verifiche alla struttura delle attività, che in questo periodo di emergenza sanitaria rappresentano un punto di riferimento importante per i cittadini, perché effettuavano molte consegne a domicilio. Adesso i residenti temono difficoltà nell’approvvigionamento.