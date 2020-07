Salgono a quattro i casi contagiati dal Coronavirus a Castellammare del Golfo. Si tratta di un anziano proveniente, trasferito in ospedale.

A dare la notizia è il sindaco Nicolò Rizzo: “Informo la cittadinanza che salgono a quattro i casi di positività al coronavirus in città. Le autorità sanitarie mi hanno confermato adesso un altro caso di positività al Covid -19. Si tratta di un anziano che, poiché proveniente dagli Stati Uniti, era subito stato posto in isolamento ed osservazione. L’anziano era in quarantena obbligatoria da diversi giorni, circa dieci, e ci riferiscono che non ha avuto contatti se non con il personale preposto che ha osservato tutte le misure del caso. Adesso è stata confermata la positività al tampone effettuato all’anziano e poiché le sue condizioni di salute non sono ottimali, è stato trasportato in ospedale a Partinico, seguendo tutte le procedure di sicurezza che il caso impone”.

“Auguro una pronta guarigione ai nostri concittadini, auspicando che le loro condizioni di salute possano migliorare al più presto. Nei giorni scorsi è risultata positiva al covid 19 anche un’operatrice sanitaria e prima ancora una coppia di castellammaresi spesso non indicati nelle comunicazioni ufficiali degli Enti sanitari in quanto residenti in territorio di Alcamo – conclude il sindaco -. Unitamente alle autorità sanitarie monitoriamo la situazioni e comunicheremo tempestivamente eventuali nuove di rilievo. Invito ancora la cittadinanza a rimanere a casa, uscire solo in caso di necessità e rispettare le misure di contenimento. Proprio al fine di potenziare i controlli, in queste ore abbiamo incrementato le ore di lavoro della polizia municipale in modo che possa essere ancora più presente sul territorio proprio in questo momento in cui non è possibile abbassare la guardia