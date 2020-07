Soldi subito alle imprese

Il via libera era atteso per oggi, ma il decreto slitta a lunedì. Il governo si dice pronto a collaborare con le opposizioni per scrivere le misure economiche e fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Così trapela dalla riunione della ‘Cabina di regia’. Sarebbe stato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a garantire al centrodestra la condivisione del piano per “salvare” l’economia italiana. Resta da capire quale sarà la risposta delle opposizioni.

Il primo passo dovrebbe essere l’intervento per assicurare subito liquidità alle imprese. Potrebbe essere inserito in un provvedimento ad hoc stralciato dal decreto di aprile in modo da discuterlo nel fine settimana, o al massimo lunedì, in Consiglio dei ministri. Prevederebbe una garanzia per circa 200 miliardi di credito, fino al 25% del fatturato per le imprese, a cominciare da quelle medie e grandi. Questi soldi si sommeranno a quelli del fondo centrale di garanzia per raggiungere quota 500 miliardi.