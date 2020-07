Trentenne morto, tampone negativo

La tragedia a Palermo. Era andato in ospedale per un problema agli occhi. Denuncia dei familiari

PALERMO – Il tampone ha dato esito negativo. Fabrizio Avellone, 30 anni, deceduto nella sua abitazione di Palermo, non aveva il Coronavirus. La tragedia è avvenuta in corso Calatafimi.

Secondo una prima ricostruzione, il trentenne lo scorso 31 marzo era stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Civico per un forte bruciore agli occhi, molto gonfi, e un forte mal di testa. Avellone sarebbe andato via dall’ospedale, questa è la versione dell’ospedale, priva che ne venissero formalizzate le dimissioni. Sarebbe stato mandato a casa con le indicazioni di usare un collirio antibiotico. Dopo 32 ore le sue condizioni sono peggiorate.

La salma si trova nella sua abitazione I familiari, tramite l’avvocato Rosario Loria, chiedono con una denuncia che venga fatta chiarezza per un decesso dalle circostanze misteriose.