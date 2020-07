PALERMO – Si è conclusa l’iniziativa “facciamo la spesa per chi non può” al Carrefour di salita Partanna in piazza Marina a Palermo. “L’iniziativa in favore di chi non ha alcun reddito – spiega il vice presidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao – era promossa dal parroco Padre Pietro Scaduto della parrocchia Santa Maria La Nova con la disponibilità del direttore del Carrefour Salvatore Gioe’ e in collaborazione con l’assessore Giuseppe Mattina. Conosciamo il territorio e sappiamo che tanta gente è in difficoltà. Siamo contenti che i cittadini abbiano dimostrato grande solidarietà coloro che non hanno alcuna forma di reddito in attesa degli arrivi dei buoni spesa promessi dal Governo e dalla Regione siciliana“.