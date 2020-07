Attivato un numero da contattare per le emergenze. I tecnici arriveranno con guanti e mascherine

PALERMO – Da un problema all’impianto elettrico, fino alla caldaia guasta o al climatizzatore che non funziona. Confesercenti Palermo è pronta ad intervenire per risolvere qualunque problema che potrebbe rendere difficoltosa la permanenza dei cittadini in casa.

L’associazione, durante l’emergenza sanitaria Covid-19, ha deciso infatti di mettere a disposizione degli utenti un numero di telefono da contattare in caso di necessità: le richieste saranno smistate ad artigiani qualificati che interverranno tempestivamente a domicilio. Gli esperti, indossando i dispositivi di protezione e rispettando le distanze previste, svolgeranno il lavoro in totale sicurezza. Un’attività nata da un’idea di Antonino Porzio, titolare di una ditta termoidraulica che sarà il punto di riferimento del servizio, da richiedere al numero 091/2524416.