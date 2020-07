Si chiama Ada Zanusso, ha capelli bianchissimi e un sorriso sereno. Ada ha 104 anni, dopo essersi ammalata di Coronavirus, aver passato alcuni giorni in bilico tra la vita e la morte, si è ripresa, è tornata vigile e cosciente, ed è guarita. Ada vive a Lessona, in provincia di Biella, nella Residenza per anziani “Maria Grazia”, che fa capo alla Fondazione Cerino Zegna. Almeno una ventina tra i 53 ospiti sono risultati positivi al tampone e si sono ammalati.Ha vissuto due guerre mondiali e ha superato anche questa pandemia.