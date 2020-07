Mascherine anche in casa, per quanto sia disagevole: è la proposta lanciata dalle colonne del ‘Corriere della Sera’ dal virologo, Andrea Crisanti, professore all’Università di Padova. “Sarà meglio – dice Crisanti – usare mascherina e guanti anche in casa. E, soprattutto, limitare all’indispensabile l’utilizzo degli ambienti domestici condivisi. Mi rendo conto del sacrificio ma i risultati del nostro studio sulle probabilità di essere infettati dimostrano chiaramente l’assoluta efficacia della restrizione”.