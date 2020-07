PALERMO – Continuano ad arrivare donazioni all’Asp di Messina per fronteggiare l’emergenza da infezione Coronavirus, raggiungendo ad oggi la cifra di 77.988,29 euro in contanti e centinaia di migliaia di euro di controvalore in apparecchiature mediche e dispositivi di protezione.

Era stato un deputato regionale di Barcellona Pozzo di Gotto ad aprire la serie donando un mese di stipendio, e poi tanti privati, le Diocesi di Patti e Messina, la Camera di commercio di Messina, la Raffineria di Milazzo e poi ancora diverse piccole imprese con donazioni in denaro e in natura (dispositivi di protezione); all’elenco non mancano le associazioni sportive e di volontariato. “Ringrazio di cuore pubblicamente e lo farò anche singolarmente – dice il direttore generale Paolo La Paglia – i tanti che hanno telefonato e poi effettuato i bonifici presso il conto corrente bancario dell’Asp di Messina; la generosità di tutti gli abitanti della provincia è stata grande e continua ancora”.

Le apparecchiature elettromedicali andranno ad aumentare le dotazioni strumentali salvavita del Covid Hospital di Barcellona e degli ospedali di Milazzo, Patti, S.Agata Militello, Lipari, Mistretta e Taormina.

