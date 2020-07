Muore in centro di accoglienza

Le cause del decesso non sono chiare

ARAGONA (AGRIGENTO) – Un ghanese di 20 anni è morto nel centro di seconda accoglienza, quello per i richiedenti asilo politico, di Aragona. Le cause del decesso non sono chiare, ma visto che il giovane aveva avuto febbre il sindaco Giuseppe Pendolino ha attivato il protocollo sanitario Covid-19: la struttura è stata isolata, i 24 migranti ospiti e gli operatori della struttura sono stati messi in isolamento domiciliare ed è stata disposta la sanificazione dei locali. Sul cadavere verrà eseguito il tampone rino-faringeo per il Coronavirus. (ANSA)