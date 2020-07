Perdita di gusto e olfatto

Un’altissima percentuale dei contagiati dal Coronavirus, circa l’80%, perde totalmente l’olfatto. Addirittura l’88% soffre di alterazioni del gusto, non riesce a distinguere il gusto dei cibi. E’ quanto emerge dal primo studio pubblicato che riguarda pazienti con infezione da Coronavirus lieve o moderata. Dunque potrebbero essere classificati come sintomi del contagio

Le conclusioni dello studio sono state pubblicate sull’European Archives of Oto-Rhino-Laryngology e sono state condotte dal gruppo Young Investigators della International Federation of Otorhinolaryngology Societies (Yo-Ifos), con il sostegno della Società Spagnola per Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale (Seorl-Ccc) e altre società europee.

Lo studio ha coinvolto oltre 400 pazienti provenienti da Belgio, Francia, Italia e Spagna. Il 79% non presentava sintomi come ostruzione nasale o naso che cola