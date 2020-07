“Poteri speciali, dov’era il Pd?

“Poteri speciali? Se ognuno facesse il proprio lavoro non servirebbe chiederli, ma da settimane assistiamo ad ordinanze tempestive ed appelli accorati, in solitudine, del nostro Presidente Musumeci, appelli scritti, orali, in videoconferenza istituzionali e in tv, non sa più a chi rivolgersi perché in Sicilia si facciano i controlli dovuti, e si mandino mascherine, dispositivi di sicurezza e ventilatori, tutti accentrati a Roma. Dov’era Cracolici? Dov’erano i deputati Pd che sostengono il governo Conte?”. Lo dichiara la presidente della Commissione Ambiente all’Ars e deputata di Diventerà Bellissima, Giusi Savarino.

“Dobbiamo ricordarvi – prosegue – che se avessero fatto controlli veri fin dall’inizio, allo stretto di Messina e negli aeroporti, il virus forse non sarebbe neanche arrivato in Sicilia? Già dal 27 febbraio Musumeci voleva bloccarne il transito, criticato da tutti, ma con quali poteri avrebbe potuto fermare quell’incontrollato esodo dal nord? Dobbiamo ricordarvi che su 416 ventilatori richiesti, Roma ce ne ha consegnati appena 19? Che su 13 milioni di mascherine richieste, Roma ne ha mandate appena 1 milione? E potrei continuare, ma lasciamo ad un altro momento le polemiche. Lo Statuto ci darebbe la possibilità di fare da soli e da soli compensare alle manchevolezze, i tentennamenti e le distrazioni del governo nazionale, ebbene che si faccia tutto ciò che serve pur di tutelare la vita dei siciliani. Poche chiacchiere dunque e se proprio si ha voglia di aprire bocca, – conclude – lo si faccia al fianco di Musumeci per sostenere tutti insieme le richieste inascoltate della Sicilia”.