Maria Sharapova ha riservato un colpo a sorpresa per i suoi fan. Con un messaggio via social dalla sua quarantena negli Usa, ha ‘regalato’ il suo numero di telefono invitando tutti a mandarle un messaggio con pensieri dall’isolamento per l’emergenza coronavirus, domande, e qualche buona ricetta per passare il tempo. “Mandate i vostri messaggi, risponderò a tutti”, dice Sharapova in un messaggio video postato su Instagram e Twitter.