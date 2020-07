ENNA – Proseguono le donazioni e i gesti di generosità ed altruismo ad Enna e provincia verso gli operatori sanitari impegnati in corsia nell’ospedale ‘Umberto I’ ed i pazienti affetti da Coronavirus.

“Una gara di solidarietà – dicono dall’Asp di Enna – che sta coinvolgendo gli ordini professionali, i club service, imprese e i semplici cittadini che quotidianamente testimoniano la vicinanza a chi soffre e a chi è in prima linea nella tutela della salute in questa fase di grave e imponderabile emergenza”. I gestori del negozio ‘Victoria Biancheria’ e ‘Intimo’ hanno donato calzini e pigiami per i pazienti ricoverati colpiti da Coronavirus; ‘Dasy’ ed ‘Evelyn mancuso’ hanno offerto dolci per i reparti Covid-19,rianimazione e pronto soccorso. La direzione dell’Asp e dell’ospedale, a nome dell’azienda sanitaria, esprimono a tutti i donatori gratitudine per la generosità dimostrata.