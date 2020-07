In Germania il contagio cresce più velocemente che in Italia.

I contagi accertati da Coronavirus nel mondo hanno abbondantemente superato il milione. LEGGI I NUMERI DELLE VITTIME.

Negli Stati Uniti i casi accertati son oltre 265mila. L’America sembra il nuovo epicentro della pandemia. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 1.480 decessi accertati.

In Spagna le vittime accertate sono poco meno di 11mila e il numero dei contagiati accertati è quasi identico a quello dell’Italia.

In Germania il numero dei contagiati ha superato quello (ufficiale, perché la Cia sostiene che il numero vero dei morti a Wuhan sia il doppio di quello comunicato dalle autorità) della Cina. Ieri erano 91mila i positivi accertati. Il virus si diffonde più velocemente che in Italia, soprattutto in Baviera. Il direttore del Koch Instiut ha ammesso che il numero dei decessi in Germania (molto basso) potrebbe essere sottostimato.

Nel Regno Unito i decessi ieri hanno superato quota 3.600. Il premier Boris Johnson, contagiato, è ancora in isolamento.

I nuovi casi di coronavirus a Tokyo hanno superato per la prima volta quota 100 in 24 ore, segnando così un nuovo record giornaliero.

L’India ha registrato ieri un record di 601 nuovi casi di coronavirus: lo ha reso noto il ministero della Sanità del Paese, secondo quanto riporta la Cnn. Si tratta di un incremento del 26% rispetto a giovedì