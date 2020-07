Il grande musicista brasiliano Gilberto Gil dedica un omaggio all’Italia che soffre per il Coronavirus. Gil ha pubblicato un video dal titolo “Noi siamo Italia” in cui canta, accompagnandosi con la chitarra, “Nel blu dipinto di blu” (che chiama “Volare”, così come la canzone è conosciuta all’estero) in italiano, insieme alla giovane nipote Flora Gil.

Nel testo che accompagna il video, Gil menziona la campagna del Ministero degli Esteri italiano per il sostegno all’Italia.