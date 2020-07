ROMA – “A ieri, almeno 80 i medici e 25 infermieri deceduti in Italia; e la cifra è, purtroppo, destinata inevitabilmente a crescere. Dei medici positivi al Covid-19 si perde il conto, ma si stima che sia stato contagiato il 15% degli operatori. Nel dibattito in corso al Senato sulla conversione del decreto legge Cura Italia, sia esponenti della maggioranza che dell’opposizione hanno presentato emendamenti che prevedono una sostanziale immunità per le strutture sanitarie e per gli eventuali responsabili preposti alla gestione della crisi sanitaria provocata dalla pandemia da Covid-19; immunità prevista nel particolare e specifico “ caso di danni agli operatori”. Così Maria Antonietta Farina, presidente dell’Istituto Luca Coscioni e membro del Consiglio generale del Partito Radicale.

“L’Istituto Luca Coscioni – prosegue la nota – chiede il ritiro di tutti gli emendamenti che sollevano le condotte dei “datori di lavoro” da responsabilità penale, civile ed erariale. Si tratta di emendamenti-oltraggio nei confronti di quei medici, e di tutti gli operatori sanitari che stanno lavorando senza, e nonostante, le adeguate tutele e quindi esposti ad un alto rischio di letale contagio”.

